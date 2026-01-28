実はいろいろ使えるじゃん！「今さら…？」と思ったけど幅広く役立つ100均リストバンド

今回ご紹介するのは、ダイソーの『洗顔用リストバンド（アイボリー）』。今では多くの方が愛用している洗顔用リストバンドですが、実は洗顔だけでなく幅広い使い方ができる便利なアイテムなんです。作業・運動時の汗止めや、食器洗いの際にまくった袖のストッパーとしても役立ちます！100円なので買いやすさも抜群♡

商品情報

商品名：洗顔用リストバンド（アイボリー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480688916

実はいろいろ使えて便利！ダイソーの『洗顔用リストバンド（アイボリー）』

洗顔をするたびに、袖口がじわっと濡れてしまうのは地味にストレス。気をつけているつもりでも水が腕を伝って服に落ちてしまい、そのまま着替えるほどでもないけれど、少し不快な気分になることもありますよね。

朝の忙しい時間や、夜のスキンケア前には特に気になります。そこでおすすめなのが、ダイソーの『洗顔用リストバンド（アイボリー）』です。

最近は洗顔時にこの手のリストバンドを使う方も増えていますが、身近なダイソーで110円（税込）で手に入るのは嬉しい限り！

素材はふわふわとした柔らかい質感で、触った瞬間から肌当たりの良さが伝わってきました。

ゴワつきがなく、チクチクしないので、毎日使うものとして安心感があります。

カラーはアイボリーで主張しすぎず、洗面台周りに置いてもなじみやすい印象です。

手首に装着するだけで、洗顔時に袖口が濡れるのを防いでくれるアイテムです。

このリストバンドをつけているだけで、洗面台や床が水浸しになるのも防止できます。

洗顔後に腕を拭く手間も減り、スキンケアにスムーズに移れますよ。

洗顔だけでなく作業・運動時の汗止めや食器洗い時の袖まくりにも！

手首に通すとピタッとフィットし、締め付け感が強すぎないのも使いやすいところです。

フィット感がある分、水分をしっかり吸収してくれるので、洗顔中に腕を伝って水が落ちることがほとんどなくなりました。

洗顔時以外にも、作業や運動時の汗止めとして使える点も便利です。

また、食器洗いの際に袖をまくったときのストッパー代わりに使うのも良さそうだと感じました。袖がずり落ちてくる小さなストレスを軽減できるだけでも、日常使いの幅が広がります。

洗顔時の不便さを手軽に解消してくれるアイテムとして取り入れやすく、毎日の習慣に自然と馴染んでくれる便利なグッズです。洗顔用リストバンドをまだ使ったことのない方にもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。