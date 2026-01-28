timeleszの篠塚大輝が「降板」が波紋2026年2月27日（金）より公開される、映画ドラえもん第45作「新・のび太の海底鬼岩城」。シリーズ第4作の「のび太の海底鬼岩城」のリメイク映画に出演する「ゲスト声優」をめぐって物議を醸している。本作のゲスト声優はサッカー選手の長友佑都さんの妻でタレントの平愛梨さんと、お笑いコンビアルコ＆ピースの平子祐希さん、酒井健太さんの3人だ。しかし、実はこのほかにも、ゲスト声優として