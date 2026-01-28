【モデルプレス＝2026/01/28】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（毎週土曜0時〜／全8話）でW主演を務めることが決定。2026年3⽉28⽇よりPrime Videoで独占配信される。【写真】26歳STARTO人気アイドル、ファン衝撃のイメチェン姿◆人気漫画「カラちゃんとシトーさんと、」ドラマ化決定同作は⾼野⽔登・フトンチラシ氏の同名コミックが原作。美味しいも