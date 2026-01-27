各国の長期金利（NY時間09:06）（日本時間23:06）（%） 米2年債 3.593（+0.003） 米10年債4.235（+0.024） 米30年債4.831（+0.029） ドイツ2.882（+0.015） 英国4.518（+0.021） カナダ3.410（+0.039） 豪州4.845（+0.027） 日本2.282（+0.052） ※米債以外は10年物