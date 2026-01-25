2026年1月25日(日)に幕張メッセで開催されたドラゴンボール40周年記念イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」の中で、アニメ新作『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作が発表されました。また、2015年から2018年にかけて放送された『ドラゴンボール超』が新規カット追加や描き直しなどによって『ドラゴンボール超 ビルス』として新生し2026年秋に放送されることも明らかになりました。ドラゴンボール ゲンキダマツリ公式