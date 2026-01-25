中山競馬25日に行われた中央競馬、中山競馬場では珍事が連発した。7R（芝1600メートル）では審議のランプが灯った。レースは横山武史鞍上の3番ストレイトトーカーが逃げ粘ろうとすると、内から津村明秀鞍上の5番コスモアンソロジーが強襲。両馬の叩き合いとなり、ストレイトトーカーがわずかに前に出てゴールした。その後、着順は確定されずモニターに審議のランプが灯った。約20分の審議の末、「決勝線手前で3番と5番が接触