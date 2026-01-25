中山競馬

25日に行われた中央競馬、中山競馬場では珍事が連発した。7R（芝1600メートル）では審議のランプが灯った。

レースは横山武史鞍上の3番ストレイトトーカーが逃げ粘ろうとすると、内から津村明秀鞍上の5番コスモアンソロジーが強襲。両馬の叩き合いとなり、ストレイトトーカーがわずかに前に出てゴールした。その後、着順は確定されずモニターに審議のランプが灯った。

約20分の審議の末、「決勝線手前で3番と5番が接触しましたが、到達順位の通りで、着順が変更する事象と認めませんでした」と発表された。

珍しい審議にネット上の競馬ファンも「審議になったの久しぶりに見たな」「審議でウィナーズレディが寒そう」「審議長いんだけど」などの声が寄せられた。

また、中山5R（芝2000メートル）では16番人気の単勝198.2倍のヤマニンヘルシェが勝利。2着に15番人気の190.2倍のミズノミヤコが入り、馬連31万8830円、馬単76万7110円の大波乱が起きており、中山で珍事が連発となった。



（THE ANSWER編集部）