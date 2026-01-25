冷凍したお肉を使いたくても自然解凍には時間がかかり、電子レンジだと加熱ムラやドリップが気になる…。もっと手軽に素早く解凍できたらいいなと思っていたところ、ダイソーで『解凍プレート』を見つけました。実力を試してみたところ、驚きの結果に…！700円なので最初は購入を迷ったのですが、買って大正解でした◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：解凍プレート価格：￥770（税込）サイズ（約）：20cm×3mm×20cm販売