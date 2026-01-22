シンガポール華字メディアの連合早報は20日、国連がインドネシアの首都ジャカルタを世界で最も人口の多い都市と認定し論争を呼んでいると報じた。記事によると、国連経済社会局は2025年版の「世界都市化見通し」で、世界で人口が4番目に多い国であるインドネシアの首都ジャカルタについて、人口約4200万人で世界で最も人口の多い都市とした。しかし、ジャカルタ特別州政府は、国連の報告書内の数字は人口の流動と都市化の傾向を反