家族愛で定位置獲りを目指す。阪神・前川右京外野手（22）が21日、地元の三重県津市内で中日・岡林勇希外野手（23）と6日から行う自主トレを公開した。この日は兄・夏輝さんが練習を補助。母・敦子さんからは偏食改善のためピーマンやブロッコリーなど野菜を中心とした食事の提供があり、手厚いサポートを受けている。ドラフト1位・立石正広（創価大）ら大卒入団組との競争にも勝ち抜き、左翼レギュラーの座をつかみ取る。昨年