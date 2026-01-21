お笑いコンビ「デンジャラス」のノッチ（60）が、21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。次女について語った。この日は「パパはツラいよ大賞」第2弾。ノッチは17歳長女、12歳次女の姉妹パパとして出演した。番組内では「ノッチさんの娘さんが、全国模試で14万人中総合1位に輝いた」と次女の小学2年生時の快挙を紹介。拍手喝さいの中、ノッチは「たまたま。たまたまなんですけど1