去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、警察は元交際相手の28歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。茨城県水戸警察署から中継です。捜査本部が置かれている水戸警察署の前からお伝えします。逮捕された男は、今、こちらで事情聴取を受けているものとみられます。21日朝早くに殺人の疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町に住む大内拓実容疑者（28）です。警察によりますと、大内容疑者は去年12月31日