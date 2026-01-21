二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日1月21日（水）の放送では、波乱の展開…。二階堂が激怒！ケムリは絶望！猪俣が大混乱に陥るという過去一の衝撃作が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！挑むデスゲームは、「心は折るな！メロディ折り紙ゲーム」。「ぼく鶴折れます」と自信の見せるケムリに対し、「俺バッタぐらい