キスマイ二階堂がブチ切れ、『ニカゲーム』過去一の衝撃作が登場！松井ケムリは絶望

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日1月21日（水）の放送では、波乱の展開…。二階堂が激怒！ ケムリは絶望！ 猪俣が大混乱に陥るという過去一の衝撃作が放送される。

挑むデスゲームは、「心は折るな！メロディ折り紙ゲーム」。

「ぼく鶴折れます」と自信の見せるケムリに対し、「俺バッタぐらいです」と早くも猪俣ワールド全開だが、3人は無事にゲームをクリアできるのか？

このゲームでは、出題者1名が音楽にのって言葉だけで折り紙の折り方を説明。残りの解答者2名が、その歌を聞いて正しく折り紙が折れたらゲームクリアとなる。歌詞をのせるメロディは、どこかで一度は聞いたことあるメロディだ。

最初に挑戦したのは、ケムリ。お題は「紙飛行機」と一見簡単そうに見えるが、二階堂・猪俣は大苦戦。紙の向きを上下左右動かしながら懸命に折り進めていくが…。「なにコレ？」と全員が声をそろえる産物が出来上がる。

◆二階堂VSケムリ、史上初のバトルも勃発

第2問目、二階堂の出題ターンでついに事件が。

なかなか意図を汲み取ってくれないケムリ・猪俣に対し、二階堂は歌うのをやめ、「勝手に向きを変えるな！」「指示が無いことをするな！」とブチ切れてしまい…。

一方のケムリも「折ってない。聞いてない。言われてないもん」と対抗。はたして、無事に正解にたどり着くことはできるの？

また、ラストの猪俣出題ターンでも波乱の展開が。挑むのは、折り紙を2枚使う、おそらく最高難度のお題。「三角形の左手の内側の方を、こう…うちこむ」「左腕のここの筋の部分をグッといきます」と猪俣ワールドも絶好調で、二階堂・ケムリも大混乱。

これまで『ニカゲーム』で数々のミラクルプレーを生み出してきた“プロニカゲーマー”のケムリですら、「うう、わからない…」「東大に入ったらこんな気持ちなんだろうか…」とまさかの涙!? 番組史上最も3人の絆が試された神回は必見だ。