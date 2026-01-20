最高裁が被告の上告を棄却 懲役18年の判決確定へ2017年に東名高速で夫婦が死亡した東名あおり運転事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた男の裁判で、最高裁は被告側の上告を退けました。【写真を見る】【速報】「俺が出るまで待っておけよ」“東名高速あおり運転事故”石橋和歩被告の懲役18年判決が確定へ 最高裁が被告の上告を棄却決定は19日付で、男に懲役18年を命じた1、2審の判決が確定することになります。“東