2026年4月から「17歳6ヶ月」で仮免許が取れるようになります。誕生月に関わらず計画的に運転免許取得を目指せるこの新制度。「自分は早生まれで苦労したのに…」「雪国なので夏休みに取りたかった…」とか、思わず羨ましく感じる方もいるのではないでしょうか？しかし、免許を取ったばかりの頃の緊張感や初心を忘れ、なぜ自分勝手な運転をしてしまうのでしょうか。ハンドルを握る側のちょっとした慢心が、時に思いもよらない「自業