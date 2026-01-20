現役女子高生タレントでチャンネル登録者数９８万の人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ひまひまが１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、大学受験の結果を涙ながらに報告した。ひまひまは「この動画は２０２５年１２月に撮影した動画」とした上で「現在まだ受験シーズン中ではありますが、たくさんの様々な声をいただき、その中で『受験が終わったなら終わったって言ってほしい』というご意見も数多くいただいたので、私の大学受験の

◆現役女子高生タレント・ひまひま、大学受験の結果を報告