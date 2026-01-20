韓国の若年層が最初の就職先を見つけるまでに過去よりも多くの時間を要し、住宅費の負担もさらに大きくなる「二重苦」に直面しているという分析が示された。【関連】日本の就職氷河期と同じ？韓国が憂う「若者ニート」の実態韓国銀行は1月19日に発表した「青年世代の労働市場参入遅延と住宅費負担の生涯への影響評価」報告書で、「雇用率などのマクロ統計で判断すれば、現在の青年層（15〜29歳）の雇用環境はおおむね以前の世代よ