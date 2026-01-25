弁護士法人・響は1月21日、「氷河期世代の借金事情」についての調査結果を発表した。調査は2025年9月22〜30日、事前調査7,000人のうち、氷河期世代かつ借金をしたことがある男女1,000人を対象に行われた。○氷河期世代が借金をしたきっかけ氷河期世代で借金経験がある1,000人に「借金のきっかけ」を聞いたところ、「低収入・不安定な雇用で生活費が不足した」が41.1%で圧倒的1位となった。この結果は、個人の浪費ではなく、新卒時