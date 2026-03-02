止められない少子化の現実日本で100万人を超える子どもが生まれたのは2015年が最後だった。2022年には出生数が80万人を下回る。2024年の出生数は70万人を切り、2025年の日本人の出生数は66.5〜66.7万人になるという（正確な出生数は翌年の6月頃にわかる）。ここ10年で急速に出生数が減少しているのだ。それでは今後はどうなっていくのだろうか。実は、どんなに有効な政策が展開され、一人ひとりの女性が産む子どもの数が増えたとし