1月16日、共産党の志位和夫議長（71）は国会で記者会見を開き、27日告示、2月8日投開票の衆議院選挙には立候補しないと発表した。志位氏は1993年の衆院選で旧千葉1区から出馬して初当選。小選挙区比例代表併用制が導入された1996年の衆院選からは比例南関東ブロックからの単独立候補を選び、これまでに11回の連続当選を果たしてきた。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】山の奥に豪華な建物が…長らく日本共産党のトップに君