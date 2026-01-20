恵庭南高（北海道恵庭市）の教諭が生徒ら３８人分の個人情報を消費者金融業者に流出させた問題で、同校は１９日、記者会見を開き、俵英生校長は「多くの皆様にご迷惑をおかけし、おわび申し上げる」と陳謝した。道教育委員会の発表などによると、教諭は昨年１２月２７日、消費者金融業者に対し、自分のスマートフォンに登録されている連絡先を表示するＬＩＮＥの画面をスクリーンショットで撮影し、業者に送信。教諭が担当する