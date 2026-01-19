ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが2026年1月19日にXを更新し、英会話力についての持論を明かした。「インド人の英語とか聞いたことあるか？笑」発端となったのは、Xユーザー同士のセンター試験の点数の会話の中で、話を振られた堀江さんが、「英語は191点」と明かしたこと。これに対し、別のXユーザーが「受験英語ができるだけで東大入れて自分が頭いいと思ってしまってるパターン」「ホリエモンのあの英会話の酷さ聞いたら、