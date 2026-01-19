MEOVV（ミヤオ）の公式SNSにて、GAWON（ガウォン）と俳優、坂口健太郎の2ショットが公開された。 【写真】MEOVVガウォン×坂口健太郎の2ショット（14枚目）【動画】aespaカリナ×坂口健太郎 他 ■MEOVVガウォンが真っ赤なブラトップを纏った美脚コーデで降臨！ イタリア・ミラノで行われた、PRADA（プラダ）の2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席したガウォンは、胸元が大きく開いたグレーのニットのイ