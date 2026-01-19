MEOVV（ミヤオ）の公式SNSにて、GAWON（ガウォン）と俳優、坂口健太郎の2ショットが公開された。

【写真】MEOVVガウォン×坂口健太郎の2ショット（14枚目）【動画】aespaカリナ×坂口健太郎 他

■MEOVVガウォンが真っ赤なブラトップを纏った美脚コーデで降臨！

イタリア・ミラノで行われた、PRADA（プラダ）の2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席したガウォンは、胸元が大きく開いたグレーのニットのインナーに真っ赤なブラトップをコーディネート。黒レースのワンピからマイクロミニパンツを履いた美脚を覗かせた。黒のロングヘアは、オールバックのポニーテールですっきりまとめ、セクシーな装いの中にスポーティーな雰囲気が漂っている。

投稿されたのは20枚のオフショット。モスグリーンの巾着型のバックを持ち、ショー会場のフロントロウに座るガウォン（1、6、9枚目）、俳優、ニコラス・ホルトとの2ショット（8枚目）、坂口健太郎との2ショット（14枚目）、ネイルやヘアメイク中のショット（16、17枚目）など、当日の様子を共有。ミラノ大聖堂をバックにした記念ショット（11枚目）では、173センチというモデル級のスタイルが際立っている。

SNSでは「ガウォンさん綺麗すぎて神」「ガウォンさん高身長すぎて最高」「ガウォンのスタイリングが一番好き」「ヘアメイクと服の相性が良すぎる」など反響が寄せられている。

■aespaカリナと坂口健太郎の2ショットも！

PRADAの2026秋冬メンズ・ファッションショーには、aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）、俳優、ビョン・ウソクらが参加。各ファッションメディアのSNSには、続々とショー会場の様子がアップされている。

■動画：プラダ2026秋冬メンズ・ファッションショー会場に現れたMEOVVガウォン