この圧倒的美形。麗しい。いったい、誰なんだ。美し過ぎる……。と、話題になったのは2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）に出演した八代目市川染五郎だった。2018年の襲名後、歌舞伎界の麗しいプリンスが着実に注目を集めている。2025年の邦画最大（空前）のヒット作『国宝』が歌舞伎への興味・関心を高めながら、染五郎の名は歌舞伎や時代劇にとどまらず、現代劇でも轟いた。染五郎の美形はむしろ現代劇で際立