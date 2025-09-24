©松竹株式会社 歌舞伎を映画館で楽しむ映像コンテンツ「シネマ歌舞伎」。来年1月に公開となる最新作『歌舞伎ＮＥＸＴ 朧の森に棲む鬼』の予告編が、本日公開された。 本作は劇団☆新感線の数々の名舞台を手掛けてきた脚本家〈中島かずき〉と、演出家〈いのうえひでのり〉による新作歌舞伎を映画化した作品。松本幸四郎と尾上松也、それぞれ主演をつとめた「幸四郎版」「松也版」の2バージョンが連続公開される。主演