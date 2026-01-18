「Fight like Kilkenny cats（キルケニーの猫のように戦う）」。英語には、想像力を刺激する奇妙なイディオムが多いが、これほど凄惨かつ滑稽なイメージを持つものは少ないだろう。【こちらも】頭の中はまるで猫の袋詰め? 「a bag of cats」が描く混沌このイディオムはアイルランド由来の表現で、「死に物狂いで戦う」や「互いに破滅するまで争う」といった意味を持つ。今回は、このナンセンスでグロテスクな伝説に由来する表