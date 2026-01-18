スポニチスポニチアネックス

狩野英孝、唯一の「NG仕事」明かす お化け屋敷だけは「本当にダメ」

  • 狩野英孝が18日の番組で、唯一の「NG仕事」を明かした
  • 浅草花やしきを訪れ、お化け屋敷に入ろうとしたが前に進めず
  • 「唯一、お化け屋敷だけは本当にNGにしてて」と泣きついた
