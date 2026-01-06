1月3日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、新春4時間スペシャルとして「サンド、愛菜ちゃんと里帰り！地元・仙台に芦田愛菜を連れて来たぞSP」が放送された。サンドウィッチマン激推しグルメの数々に、芦田の顔もほころびっぱなしで…。【映像】ここでしか食べられない、揚げたての『三角定義あぶらあげ』今回、芦田が番組で初めてサンドウィッチマンの故郷である宮城・仙台を訪問。サンドウィ