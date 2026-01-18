◇ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会（2026年1月18日北海道・大倉山ジャンプ競技場ヒルサイズ＝HS137メートル）男子個人第18戦の予選が行われ、9度目の五輪出場を目指していた葛西紀明（53＝土屋ホーム）のミラノ・コルティナ冬季五輪（2月6日開幕）出場はならなかった。112メートルの84・4点で予選通過はならず、日本代表入りを逃した。「プレッシャーはそんなになかったけれど、ここに合わせようという気持ちが