お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（５１）が１７日、ユーチューブチャンネル「ざっくりユーチューブ」に出演。年末に首から上の不調で苦しめられたことを明かした。昨年１１月ごろ、首のうしろ側が「かゆい、痛い」と感じ始めた。日に日に痛みが強くなり、髪の毛をかきわけるとそこに筋状に水ぶくれができていたという。「これは帯状疱疹の典型的なもの。７２時間以内に病院に行って薬をもらったほうが後遺症が残