お金がないにもかかわらず、徳島市のインターネットカフェを利用したなどとして、住所不定・無職の男（60）が16日、詐欺の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は、1月15日午後8時半ごろから翌日午後7時40分ごろまで徳島市のインターネットカフェの個室を利用し、揚げ餃子炒飯など5点を飲食したにもかかわらず、代金7622円を支払わなかった詐欺の疑いが持たれています。男が店側に警察へ通報するよう依頼。駆け