TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。1月23日放送の2時間SPは、「第3回完コピダンスグランプリ」「10人連続完コピチャレンジ」を送る。 ■審査員には韓国出身のスーパースター・東方神起が初登場 「完コピダンスグランプリ」では、昨年3月から12月まで「完コピダンス」企画で行われた全50曲の中から、日本を代表するダンサー＆振付師