¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡ÙÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄê¡ªÅìÊý¿Àµ¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï

TBS¤ÇËè½µ¶âÍËÌë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡£1·î23ÆüÊüÁ÷¤Î2»þ´ÖSP¤Ï¡¢¡ÖÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¢£¿³ºº°÷¤Ë¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤¬½éÅÐ¾ì
¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´50¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥µー¡õ¿¶ÉÕ»Õ¤¬¥¬¥Á¿³ºº¡£¡ÖÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡ª¡¡¥À¥ó¥¹¤ÎÌÔ¼Ô¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤ÎÃæ¡¢Âè3²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè1²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ë2²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£À²Èþ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¿³ºº°÷¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎTAKAHIRO¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£Snow Man¡õº´Æ£À²Èþ¤¬¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï¡ª
²áµî¤Î¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ç¡È¥À¥á¥³¥Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë´°¥³¥Ô¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ3Ê¬¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡¢¡Ö10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£º£²ó¤ÏSnow Man¤È¶¦¤Ëº´Æ£À²Èþ¤â»²Àï¤·¡¢¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂ¨½ªÎ»¡ª¡¡¶ËÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡©
¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¤Ï¡¢1·î23Æü19»þ¤«¤é2»þ´ÖSP¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù
01/23¡Ê¶â¡Ë19:00～20:55
½Ð±é¼Ô¡§Snow Man
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¡º´Æ£À²Èþ¡¡TAKAHIRO
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ëSnow Man¡õº´Æ£À²Èþ
