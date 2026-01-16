NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬Netflix¤ò¿·µ¬¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç3¥«·îÊ¬´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¥É¥³¥â¡ßNetflix ´Ñ¤ë¤Ê¤éº£¡ª½Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç´Ô¸µº×¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÇú¥¢¥² ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖNetflix¡×¤ò¿·µ¬¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡ÖNetflix¤Î¹­¹ð¤Ä¤­¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¤ÎºÇÂç3¥«·î´ÖÁêÅö¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¡£ ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥É¥³¥â¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤è