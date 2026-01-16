¥É¥³¥â¤ÇNetflix¤¬¼Â¼Á3¥«·îÌµÎÁ¤Ë¡£¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µº×
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬Netflix¤ò¿·µ¬¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç3¥«·îÊ¬´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¥É¥³¥â¡ßNetflix ´Ñ¤ë¤Ê¤éº£¡ª¡¡½Õ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç´Ô¸µº×¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖÇú¥¢¥² ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¡ÖNetflix¡×¤ò¿·µ¬¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡ÖNetflix¤Î¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡×¤ÎºÇÂç3¥«·î´ÖÁêÅö¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥É¥³¥â¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ô¸µÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¡Ö¥É¥³¥â MAX¡×¡¢¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è MAX¡×¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥ó·î³ÛÎÁ¶â¤Î3¥«·îÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë2670¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥É¥³¥â ¥Ý¥¤³è 20¡×¡¢¡Öahamo¡×¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢890¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï1¿Í1²ó¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè»þ´ü¤Ï6·î°Ê¹ß¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥É¥³¥â·ÐÍ³¤ÇNetflix¤ò·ÀÌóÃæ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥×¥é¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë²òÌó¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬ºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£