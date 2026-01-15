¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡ÙÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÊVer.3.0¡Ë¡Û 1·î14Æü ÇÛ¿® Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo SwitchÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer.3.0¤ÎÇÛ¿®¤ò1·î14Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¢¤Ä¿¹¡×¤ÎSwitch2ÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢½éÂåSwitch¤Ê¤é¤Ó¤ËSwitch2¸þ¤±¤ËÍÍ¡¹¤Ê