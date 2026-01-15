¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Î¿·Í×ÁÇ¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤ò¤´¾Ò²ð½éÂåSwitch¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¿·Í×ÁÇËþºÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo SwitchÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer.3.0¤ÎÇÛ¿®¤ò1·î14Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ä¿¹¡×¤ÎSwitch2ÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢½éÂåSwitch¤Ê¤é¤Ó¤ËSwitch2¸þ¤±¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer.3.0¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Ï2020Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2021Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer.2.0¤¬ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄÉ²Ã¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊ¤¤¹·Á¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯ËÜºî¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤¬ÌÜ¶Ì¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£ÇÛ¿®¸å¤¹¤°¤Ë¤³¤ì¤é¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤¿¤á¡¢¼Ì¿¿¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤³¤ì¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡§¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤È¡ÖÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
µÒ¼¼ºî¤ê¤ä²È¶ñ¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤âÌã¤¨¤ë¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤Ú¤¤¤Î¥Üー¥È¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»·¶¶¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿»ÜÀß¡£¤«¤Ã¤Ú¤¤¤Î°ì²È¤¬±Ä¤à·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ì¤¤Á¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤ÈµÒ¼¼¤Å¤¯¤ê¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍÎÁDLC¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ûー¥à¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ìー¥äー¤ÏµÒ¼¼¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£DLC¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥ß¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤ÎÊÌÁñ¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ý¥¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ²È¶ñ¤Ê¤É¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÀìÍÑ¤Î¡Ö¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤ì¤ò¾ÃÈñ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆDIY¤ÇºîÀ®¤·¤¿²È¶ñ¤Ê¤É¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ç¤â¥¯ー¥Ý¥ó¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ß¤ä¤²¤ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À²È¶ñ¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DIY²È¶ñ¤ÏÅç¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡ÖÁÇºà¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤é¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¼êÃÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Í·¤Ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
Éô²°¤Å¤¯¤ê¤äDIY²È¶ñ¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤¬³ÍÆÀ
¥¯ー¥Ý¥ó¤ÏÀìÍÑ¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¡£¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢Á´¤Æ¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎËç¿ô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¹¥¤ÊüÂê¤Ë³«Âó¤Ç¤¤ë¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼«¿È¤¬À¸³è¤¹¤ëÅç¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ÎÅç¤Î³«Âó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ËÜºî¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎÅç¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ì¤¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½»¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢»¨Áð¤òÈ´¤¤¤¿¤êÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ÉÊªÍýÅª¤Ê³«Âó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥íー¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÌ´¤ÎÅç¤Ï¡¢Ì´¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤½¤ì¤é¤òºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Åç¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åç¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤¿Í·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Ì´¤ÎÅç¤Ï¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë¤È¡Ö¿¼¤¯Ì²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òÁª¤Ö¤È¤æ¤á¤ß¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¤ÎÅç¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Åç¤Ë¿¢Êª¤ä²È¡¢²È¶ñ¤òÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÅç¤Å¤¯¤ê¤Ç¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¶¶¤äºä¤ò½Ö»þ¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤ËÃÏ·Á¤ÎÄ´À°¤â¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²È¶ñ¤Ï°ìÅÙ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ô¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤â²ÄÇ½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì´¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤äÅ·µ¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌ´¤ÎÅç¤ÏºÇÂç¤Ç3¤Ä¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åç¤Î¥µ¥¤¥º¡ÊÌÌÀÑ¡Ë¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¥µ¥¤¥º¤ËÅ¬¤·¤¿Åç¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌ´¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Åç¤Î¥µ¥¤¥º¤¹¤é¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÎÅç¤âºî¤ê¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¤Ó¤â¤Ç¤¡¢³Æ¼ï¤É¤¦¤°¤Ë²Ã¤¨¡Ö¤ª¤È¤·¤¢¤Ê¤Î¥¿¥Í¡×¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ã³²Êª¶¥Áö¤Î¥³ー¥¹¤òºîÀ®¤·¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÈÍ·¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥×¥ìー¥äー¤¬ºÇ½é¤Ë³«Âó¤ò¤¹¤ëÅç¤Ï¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µï½»¤ËÅ¬¤·¤¿Åç¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÅç¤ÎÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºä¤ä¶¶¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ
¤Ê¤ó¤È¤ª¤È¤·¤¢¤Ê¤Î¥¿¥Í¤Ï¥Ñー¥Æ¥£ー¥°¥Ã¥º°·¤¤¤Ë¡£¥Ï¥Ë¥ï¤¯¤ó¤¬¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÈÍ·¤Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤Û¤«¤Î¥×¥ìー¥äー¤ÎÌ´¤ÎÅç¤ËÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
