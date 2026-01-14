Image: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist, Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab) 2025Ç¯¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤äÅ·Ê¸³Ø¥Õ¥¡¥ó¤òºÇ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¡¢×ÂÀ±¡Ö3I/ATLAS¡×¡£´ÑÂ¬»Ë¾åÈ¯