¹±À±´Ö×ÂÀ±3I/ATLAS¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö±§ÃèÁ¥Àâ¡×¤òËÜµ¤¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì
2025Ç¯¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤äÅ·Ê¸³Ø¥Õ¥¡¥ó¤òºÇ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¡¢×ÂÀ±¡Ö3I/ATLAS¡×¡£
´ÑÂ¬»Ë¾åÈ¯¸«3¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¹±À±´Ö×ÂÀ±¡¢²æ¡¹¤Î½»¤àÂÀÍÛ·Ï¤Î³°¤«¤é¤Ò¤å¤¤¡¼¤Ã¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤¿À±¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤ÎÅ·Ê¸´Ø·¸¼Ô¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÅ·Ê¸²Ê³Ø¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ãè¿Í¤Î¾è¤êÊª¤«¤â¡©
º£²ó¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀ±¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ±§Ãè¿Í¤Î¾è¤êÊª¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö³°¤«¤éÂÀÍÛ·Ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤¾¤Î±§Ãè¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÀÍÛ·Ï¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤Þ¤À¸«¤ÌÍ§¡Ä¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÅ·Ê¸³Ø¼ÔAvi Loeb»á¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
Ãµ¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡×
3I/ATLAS¤Ï¡¢Î¹¹¥¤±§Ãè¿Í¤ÎÁ¥¤«¤â¡©¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡£¥é¥¸¥ª¿®¹æ¤ä¿Í¹©¤Î¸÷¡¢Æó»À²½ÃâÁÇ¤Ê¤É¡¢À¸Ì¿¤«¤Äµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤éÀè¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢3I/ATLAS¤Ï¤É¤³¤«¤ÎÀ±¤Î±§ÃèÁ¥¡Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Á¥¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£3I/ATLAS¤«¤é¤Ï¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¤Û¤É¤Î¶¹ÂÓ°èÅÅÇÈ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤¬¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ö±§ÃèÁ¥¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×
Ä´ºº¤Ï¡¢ÃÏµå³°¤ÎÀ¸Ì¿¡¦Ê¸ÌÀ¤òÃµº÷¤¹¤ëBreakthrough Listen¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢3I/ATLAS¤¬ÃÏµå¤ËºÇÀÜ¶á¤·¤¿2025Ç¯12·î8Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¡¢½Ä100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²ÄÆ°¼°ÅÅÇÈË¾±ó¶À¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥ó¥¯Ë¾±ó¶À¡×¤ò»È¤¤¡¢¿Í¹©Åª¤ÊÅÅÇÈ¿®¹æ¤ò¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥ó¥¯Ë¾±ó¶À¤Ç¡¢2²¯6900Ëü¥¥íÎ¥¤ì¤¿3I/ATLAS¤Î4¤Ä¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤òÄ´ºº¡£¿Í¹©ÅÅÇÈ¿®¹æ¤é¤·¤¤â¤Î¤ò47Ëü·ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë¾±ó¶À¤ò3I/ATLAS¤«¤é°ï¤é¤·¤Æ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¿®¹æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é9¤Ä¤ò½ü¤¤¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»Ä¤Ã¤¿9¤Ä¤â¡¢ÃÏµå¤Î¿ÍÎà¤Ë¤è¤ëÅÅÇÈ¿®¹æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢½ü³°¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢»Ä¤ê¥¼¥í¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë3I/ATLAS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤òÃµ¤ëÄ´ºº¤ò¡Ê°Û¤Ê¤ëÂÓ°è¤Ç¡Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Á¤é¤â¶õ¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
·ë²Ì¡¢3I/ATLAS¤Ï¿Í¹©Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ä¤ä¹ÛÊª¤Ê¤É¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤¿À±¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ãè¿Í¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÄ´ºº¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·3I/ATLAS¤ÎÊìÀ±¤Ë¡Ö³°¤òÎ¹¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤¹¤ëµ»½Ñ¤â¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤Ï¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
3I/ATLAS¤¬¿ÍÎà¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÌµµ¡¼Á¤ÎÀ±¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤Á¥¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¤¤±¤ÉÀäÂÐÅª¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£ÏÀÊ¸¤Ï¥×¥ì¥×¥ê¥ó¥È¡ÊººÆÉÁ°ÏÀÊ¸¡Ë¥µ¥¤¥È¤«¤éÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£