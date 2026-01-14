1月13日、共産党奈良県委員会の公式Xを更新。元迷惑系YouTuberで現奈良市議員のへずまりゅう氏が共産党・奈良県議員の山村さちほ氏に対し、「奈良から出て行け」などと綴った投稿の削除と謝罪を求める抗議文を掲載した。【写真】「日の丸から背き寝ていた」とへずま氏が晒した居眠りする共産党議員へずま氏の罵声に共産党が抗議「へずまさんは1月10日に行われた市の消防出初式に出席。同式典に山村さんも出席していたのですが、