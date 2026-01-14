人気インフルエンサーでモデルの浦西ひかるさんが2026年1月13日にXで、「1日1食か1.5食」の食生活について投稿、ネット上からさまざまな声を集めている。「よっぽど変なもの食べなければ絶対太らんくない？」浦西さんはXのプロフィールで身長167.5センチ、体重42キロとしている。浦西さんは13日、Xに自身を映した写真を3枚公開。細いウエストがのぞく服装となっていた。また、ポストでは「1日1食か1.5食でよっぽど変なもの食べなけ