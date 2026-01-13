１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校で授業を受ける生徒たち。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）【新華社カラカス1月13日】ベネズエラでは12日、小中学校が予定通り新学期を開始し、一部の児童・生徒がすでに登校した。3日に米国の攻撃を受けて以降、現地住民の生活は影響を受けている。１２日、ベネズエラの首都カラカスの公立学校の教室で自習する生徒。（カラカス＝新華社記者／丁洪法）１２日、ベネズエラの首都カラ