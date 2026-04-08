【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは７日、米国が対イラン軍事作戦に踏み切るまでの経緯を伝えた。トランプ大統領はイスラエルの説得で攻撃に傾き、政権内で明確に反対を訴えたのはバンス副大統領のみだったとしている。トランプ氏は過去の成功体験で自信を深め、作戦が短期間で決着するとみていたと分析した。報道によると、トランプ氏は２月１１日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相をホワイトハウ