今日13日、横浜からウメ開花の便りが届きました。平年より19日も早く、2024年に記録した1月15日を更新し、観測史上最も早い開花となりました。横浜で観測史上最も早いウメの開花今日13日、横浜でウメが開花しました。平年よりも19日早く、また昨年より18日も早い開花となっています。関東では1月11日の銚子(千葉)に次ぐ、2番目の開花です。今日13日は日本海を進む前線や低気圧に向かって、南から暖かな空気が流れ込んでいます。こ