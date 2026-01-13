フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため８１歳で死去した。久米さんとは同局系「ニュースステーション」で長年共演していた元テレビ朝日アナウンサーの小宮悦子の所属事務所「８１ＰＲＯＤＵＣＥ」は１３日、スポーツ報知の取材に「突然のことで驚いており、コメントは控えます」とした。小宮は１９８５年の「ニュースステーション」開始時から９８年まで１３年間サブキャスターを務め、久米さん