ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ滝沢秀一（49）が13日、自身のXを更新。ごみの分別について注意を呼びかけた。滝沢は、中身が汚れたみそのプラ容器やソース、ケチャップの容器などを掲示し「このように汚れが付いているものは、洗うのも大変なので、プラスチック資源ではなく、可燃ごみで大丈夫です」と投稿。「カップラーメンに色素が沈着しているのは虫が寄ってきませんが、実際に食べ物が付いている