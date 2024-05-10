ゴミ清掃員としても働く、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が、5月10日（金）に自身のXを更新。“弁当容器”の捨て方について注意を促した。【写真】見直して！ “弁当容器”をプラ資源で出す際の注意点■異臭の原因にお笑い芸人とゴミ清掃員の二足のわらじで活動している滝沢は、日頃からXにてゴミの出し方について、さまざまな注意点を説明している。この日滝沢は、「弁当容器をプラ資源に出す場合は、綺麗にしてか