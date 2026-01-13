公園で遊んでいた３人の男児に「私の性的嗜好で、小さな男の子を見ると、どうしても性欲がわいてしまうというところがあります。そのうえで、仕事上の悩みと人間関係の悩みが多くあったので、その悩みが引き金になってしまったのかなと思います」３人の男児へのわいせつ誘拐や不同意わいせつの罪に問われていた、千葉市立小学校の元教諭の男（当時27）は公判で動機をこのように述べていた。’25年12月11日、千葉地裁で、この元教諭